Артига: «Деньги от «Химок» еще не получил, Садыгов пока не говорил про это»

Бывший тренер «Химок» Франк Артига рассказал «СЭ» о том, когда подмосковный клуб выплатит ему задолженность по зарплате.

«Еще не получил деньги от «Химок». Я не могу говорить об этом. Сказал ли мне Садыгов, когда выплатит деньги? Нет, пока ничего не знаю про это», — сказал Артига «СЭ».

Артига работал в «Химках» с лета 2024 года, 15 апреля он был уволен, об этом сообщила пресс-служба подмосковной команды.