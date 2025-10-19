«Динамо» Москва — «Ахмат»: ничья после первого тайма
Московское «Динамо» и «Ахмат» завершили вничью первый тайм матча 12-го тура РПЛ — 1:1.
Счет на 17-й минуте открыл форвард бело-голубых Иван Сергеев. Четыре минуты спустя грозненцы отыгрались благодаря голу Георгия Мелкадзе.
На 38-й минуте «Ахмат» мог выйти вперед, но Лечи Садулаев не реализовал пенальти, не попав в ворота «Динамо».
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|- : -
|9.08
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|9.08
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Краснодар
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|1
|1
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|0
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