«Динамо» Москва — «Ахмат»: ничья после первого тайма

Московское «Динамо» и «Ахмат» завершили вничью первый тайм матча 12-го тура РПЛ — 1:1.

Счет на 17-й минуте открыл форвард бело-голубых Иван Сергеев. Четыре минуты спустя грозненцы отыгрались благодаря голу Георгия Мелкадзе.

На 38-й минуте «Ахмат» мог выйти вперед, но Лечи Садулаев не реализовал пенальти, не попав в ворота «Динамо».

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Динамо» — «Ахмат».