«Динамо» Москва — «Ахмат»: хозяева открыли счет

Московское «Динамо» вышло вперед в матче против «Ахмата» в 12-м туре РПЛ — 1:0.

На 17-й минуте бело-голубые вышли вперед благодаря голу после углового. Отличился Иван Сергеев.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Динамо» — «Ахмат».