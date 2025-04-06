Махачкалинское «Динамо» разгромило «Химки» благодаря дублю Агаларова

Махачкалинское «Динамо» обыграло «Химки» в домашнем матче 23-го тура РПЛ — 4:1.

У хозяев дубль оформил Гамид Агаларов, который реализовал пенальти в концовке первого тайма и забил с игры во втором. На его счету также результативная передача в этой встрече. Еще по голу за махачкалинцев забили Эгаш Касинтура и Мохаммад Хоссейннежад. Один мяч гостей на 57-й минуте отыграл Антон Заболотный.

«Динамо» набрало 24 балла и поднялось на 10-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Химки» (23) после этого матча опустились на 12-ю строчку.

В следующем туре махачкалинцы встретятся со «Спартаком» (11 апреля), подмосковная команда сыграет против «Крыльев Советов» (13 апреля).