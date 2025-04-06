Генич назвал триумфальным камбэк Орлова: «Выложили последний козырь!»

Комментатор Константин Генич в разговоре с «СЭ» оценил возвращение Геннадия Орлова в эфир.

«Камбэк Орлова был триумфальным — выложили последний козырь! На самом деле, в 80 лет так бодро, с таким желанием и самоотдачей работать... Геннадий Сергеевич — красавец. Не знаю, кто из нас сумеет дожить до 80 и так ясно и бодро излагать мысли, даже переигрывая молодых коллег. Легенда! Настоящая легенда! «Говорит и показывает Санкт-Петербург. У микрофона Геннадий Орлов» — это было круто. Не сомневаюсь, что он может хорошую игру «Зенита» связать со своим возвращением в эфир», — сказал Генич «СЭ».

Орлов работал на матче 22-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Рубином (4:0). Он выступил в роли комментатора после пятилетнего перерыва.