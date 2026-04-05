«Динамо Мх» — «Балтика»: дата и время начала матча РПЛ

«Динамо Мх» и «Балтика» сыграют в чемпионате России 5 апреля

«Динамо Мх» и «Балтика» сыграют в 23-м туре чемпионата России в воскресенье, 5 апреля. Матч пройдет на «Анжи Арене» в Каспийске. Стартовый свисток — в 16.30 по московскому времени.

Следить за основными событиями игры «Динамо Мх» — «Балтика» можно будет в матч-центре на сайте «СЭ».

Чемпионат России. Премьер-лига. 23-й тур.

05 апреля, 16:30. Анжи Арена (Каспийск)

Игру «Динамо Мх» — «Балтика» в прямом эфире показывают телеканалы «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Эфир начинается в 16.15 мск, за 15 минут до стартового свистка. Также встречу можно смотреть на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko.

После 22 туров чемпионата России махачкалинцы набрали 21 очко и занимают 12-е место в таблице, у калининградцев — 42 очка и четвертая строчка.

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