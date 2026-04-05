«Пари НН» — «Ростов»: онлайн-трансляция матча РПЛ

«Пари НН» и «Ростов» сыграют в 23-м туре чемпионата России в воскресенье, 5 апреля. Матч пройдет на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде. Стартовый свисток прозвучит в 14.00 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 23-й тур.

05 апреля, 14:00. Совкомбанк Арена (Нижний Новгород)

Следить за ключевыми событиями встречи «Пари НН» — «Ростов» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru.

После 22 туров премьер-лиги «Пари НН» набрал 20 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице. «Ростов» с 22 очками располагается на 11-й строчке в чемпионате России.

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