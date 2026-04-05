В футбольном «Динамо» планируют провести встречу с Овечкиным летом

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал, что футбольный клуб собирается организовать встречу с форвардом «Вашингтона» Александром Овечкиным, когда хоккеист вернется в Москву после окончания сезона НХЛ.

Ранее мама спортсмена Татьяна Овечкина сообщила, что нападающий по окончании сезона НХЛ прилетит в столицу России.

«Мы рассчитываем на летнюю встречу с Александром Овечкиным. У нас есть планы по взаимодействию с Александром», — приводит ТАСС слова Пивоварова.

В сезоне-2025/26 Овечкин принял участие в 77 матчах «Вашингтона», в которых забросил 31 шайбу и сделал 30 голевых передач. 40-летний россиянин является лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ с 928 голами и занимает второе место в списке лучших снайперов лиги с учетом плей-офф (1005 заброшенных шайб).

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