«Зенит» победил махачкалинское «Динамо» и приблизился к «Краснодару» в таблице РПЛ

«Зенит» на выезде обыграл махачкалинское «Динамо» в матче 28-го тура РПЛ — 1:0.

Гол на 37-й минуте забил защитник Нино, который нанес точный удар головой после навеса форварда Педро с углового.

Команда Сергея Семака набрала 60 очков и занимает второе место в таблице РПЛ. Сине-бело-голубые приблизились к лидеру чемпионата «Краснодару» (61), у «быков» есть игра в запасе. Сегодня команда Мурада Мусаева встретится с ЦСКА в Москве.

Махачкалинское «Динамо» потерпело четвертое поражение подряд. Команда Хасана Биджиева с 27 очками занимает 11-е место в таблице РПЛ.