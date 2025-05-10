Расклады в чемпионской гонке РПЛ: сколько очков нужно «Краснодару», чтобы гарантировать себе золото

«Зенит» в гостях обыграл «Динамо» Мх (1:0) в 28-м туре РПЛ и набрал 60 очков. Отставание от лидирующего «Краснодара» сократилось до одного балла, но у «быков» есть игра в запасе — сегодня в гостях с ЦСКА.

Таким образом в чемпионской гонке следующие расклады.

«Краснодару» достаточно набрать шесть очков в заключительных трех турах, чтобы гарантировать себе чемпионство.

Если у «Зенита» и «Краснодара» будет равное количество очков по итогам 30 туров, выше окажется команда из Санкт-Петербурга за счет преимущества в личных встречах.

«Зениту» в оставшихся турах предстоит сыграть с «Ростовом» (г) и «Ахматом» (д). «Краснодару» после встречи с ЦСКА предстоят матчи с «Оренбургом» (г) и «Динамо» (д).