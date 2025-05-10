Футбол
10 мая, 19:01

Расклады в чемпионской гонке РПЛ: сколько очков нужно «Краснодару», чтобы гарантировать себе золото

Отдел футбола «СЭ»
Жоау Батчи и Джон Кордоба.
Фото ФК «Краснодар»

«Зенит» в гостях обыграл «Динамо» Мх (1:0) в 28-м туре РПЛ и набрал 60 очков. Отставание от лидирующего «Краснодара» сократилось до одного балла, но у «быков» есть игра в запасе — сегодня в гостях с ЦСКА.

Таким образом в чемпионской гонке следующие расклады.

«Краснодару» достаточно набрать шесть очков в заключительных трех турах, чтобы гарантировать себе чемпионство.

Если у «Зенита» и «Краснодара» будет равное количество очков по итогам 30 туров, выше окажется команда из Санкт-Петербурга за счет преимущества в личных встречах.

«Зениту» в оставшихся турах предстоит сыграть с «Ростовом» (г) и «Ахматом» (д). «Краснодару» после встречи с ЦСКА предстоят матчи с «Оренбургом» (г) и «Динамо» (д).

ФК Зенит
ФК Краснодар
  • Artorixus

    Краснодару, чтобы стать чемпионом надо выигрывать оставшиеся две игры, ибо Зенит свои игры не проиграет.

    10.05.2025

  • youareuseless

    Ща ща погодите, Зенит догоняет, как обычно, хопхоп в последних турах и обосрамс

    10.05.2025

  • Kuch777

    Краснодар и негры Краснодарского края!... Болею за ЦСКА с 1984 года, но хочу чтобы Краснодар стал наконец чемпионом, но никогда не буду вматче с ЦСКА болеть против своей команды или ставить деньги на соперника, как делают мясные "товарищи"!

    10.05.2025

  • Gordon

    Да не выиграют они. Буду очень рад ошибиться, но уверен.

    10.05.2025

  • Прожарка свиней

    Идеальный вариант для интриги.

    10.05.2025

  • Пропасть

    То есть, если Краснодар сегодня проиграет, а в следующем туре они с Зенитом выиграют, то все опять для Краснодара будет решаться в последнем туре матчем с Динамо.... День сурка какой-то.....

    10.05.2025

  • ura1956

    Вот и посмотрим, что могут кони!

    10.05.2025

    • «Зенит» победил махачкалинское «Динамо» и приблизился к «Краснодару» в таблице РПЛ

    ЦСКА — «Краснодар»: началась трансляция матча РПЛ
