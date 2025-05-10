ЦСКА — «Краснодар»: Дивеев, Сперцян и Кордоба выйдут на поле с первых минут матча

Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Краснодара» на матч 28 тура чемпионата России.

Игра пройдет на «ВЭБ Арене» в Москве и начнется в 19.30 по московскому времени.

ЦСКА: Акинфеев, Дивеев, Мойзес, Виллиан, Жемалетдинов, Обляков, Бистрович, Глебов, Кисляк, Гайич, Мусаев.

Запасные: Тороп, Круговой, Лукин, Абдулкадыров, Келлвен, Мухин, Бандикян, Пьянич, Гуарирапа, Шуманский, Койта, Алеррандро.

«Краснодар»: Агкацев, Петров, Кайо, Оласа, Диего Коста, Черников, Сперцян, Батчи, Ленини, Кордоба, Виктор Са.

Запасные: Дюпин, Ладоха, Гонсалес, Газинский, Кривцов, Козлов, Смолов, Олусегун, Мозес.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Краснодар».

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице РПЛ с 52 очками. «Краснодар» лидирует с 61 очком.