Рыков рассказал, как бывшему нападающему «Динамо» Янчеру подарили ящик энергетика

Бывший защитник «Динамо» Владимир Рыков в интервью «СЭ» поделился мнением о самом сильном периоде в московской команде.

— Какое самое сильное «Динамо», в котором вы играли?

— Команда при Сергее Силкине. Мы дошли до финала Кубка России, но не смогли завоевать трофей. Была очень мастеровитая и сплоченная команда. Сейчас не так часто видишь такое единение, многие думают в первую очередь о себе, своих контрактах.

— Главным шутником той команды был Владимир Гранат?

— Да, он много шутил. Подшучивал над Кокориным, как тот одевался. Помню историю, когда к нам приехал из «Ред Булл Зальцбурга» австриец Якоб Янчер, так Владимир ему тут же подарил целый ящик энергетика.

Рыков провел за «Динамо» 100 матчей, забил 7 голов и отдел 6 голевых передач.