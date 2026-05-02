«Балтика» — «Рубин»: прямая трансляция матча РПЛ, смотреть онлайн

«Балтика» и «Рубин» встретятся в матче чемпионата России в субботу, 2 мая. Игра пройдет на «Ростех Арене» в Калининграде, стартовый свисток прозвучит в 16.30 по московскому времени.

За основными событиями и результатом игры «Балтика» — «Рубин» можно следить в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат России. Премьер-лига. 28-й тур.

02 мая, 16:30. Ростех Арена (Калининград)

В прямом эфире встречу покажет канал «Матч Премьер», трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

«Балтика» набрала 46 очков в 27 турах РПЛ, «Рубин» — 39 очков. В предыдущем матче калининградцы проиграли «Акрону» со счетом 0:1, а казанцы сыграли вничью с ЦСКА (0:0).

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