«Динамо» Махачкала — «Локомотив»: стартовые составы на матч второго тура РПЛ

Стали известны стартовые составы на матч между махачкалинским «Динамо» и «Локомотивом» во 2-м туре РПЛ-2026/27.

Игра пройдет на стадионе «Анжи Арена» в Каспийске. Начало — в 18.30 по московскому времени.

«Динамо» Махачкала: Тимур Магомедов, Аларкон, Сандрачук, Алибеков, Апшацев, Мрезиг, Глушков, Сундуков, Лесовой, Миро, Агаларов.

Запасные: Волк, Кагермазов, Джапо, Аззи, Хубулов, Хоссейннеджад, Зинович, Джабраилов, Смелов, Мастури, Ражаб Магомедов, Сердеров.

«Локомотив»: Митрюшкин, Сильянов, Ньямси, Морозов, Фассон, Раков, Карпукас, Батраков, Бакаев, Руденко, Пиняев.

Запасные: Веселов, Лантратов, Джикия, Ненахов, Погостнов, Чевардин, Коваленко, Салтыков, Вера, Еремеев, Щетинин, Голубев.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча. Ключевые события встречи «Динамо» Махачкала — «Локомотив» будут доступны в матч-центре на нашем сайте.