ЦСКА — «Крылья Советов»: самарцы сравняли счет

«Крылья Советов» сравняли счет в гостевом матче с ЦСКА во втором туре РПЛ — 1:1.

На 63-й минуте гол забил Максим Витюгов, пробив издали в девятку ворот армейцев.