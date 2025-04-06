«Динамо» Махачкала — «Химки»: стали известны стартовые составы

Махачкалинское «Динамо» и «Химки» объявили стартовые составы перед матчем 23-го тура РПЛ. Игра стартует в 14.00 мск.

«Динамо» Махачкала: Т. Магомедов, Пальцев, Шумахов, Табидзе, Джапо, Сундуков, Глушков, Мрезиге, Джавад, Эгаш, Агаларов.

«Химки»: Кокарев, Джикия, Филин, Степанов, Голубович, Мирзов, Бакаев, Магомедов, Вера, Мехия, Заболотный.