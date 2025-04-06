«Динамо» Махачкала — «Химки»: онлайн-трансляция матча РПЛ

Махачкалинское «Динамо» примет «Химки» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги в воскресенье, 6 апреля. Игра пройдет на «Анжи Арене» в Каспийске и начнется в 14.00 по московскому времени.

С ключевыми событиями и результатом игры «Динамо» Махачкала — «Химки» можно знакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

В прямом эфире встречу покажет канал «Матч Премьер», трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и также будет доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

Чемпионат России. Премьер-лига. 23-й тур.

06 апреля 2025, 14:00. Анжи Арена (Каспийск)

Махачкалинское «Динамо» набрало 21 очко в 22 турах чемпионата России, «Химки» — 23 очка. В 22-м туре дагестанская команда уступила ЦСКА (0:2), а химчане с тем же счетом победили «Пари Нижний Новгород» (2:0).