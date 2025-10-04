Главный тренер «Краснодара» Мусаев заработал дисквалификацию

Желтая карточка, полученная главным тренером «Краснодара» Мурадом Мусаевым на 66-й минуте игры 11-го тура РПЛ с «Ахматом» (2:0) стала для него четвертой в турнире. Если верить послематчевым протоколам, он заработал автоматическую дисквалификацию и теперь не сможет выполнять свои обязанности во встрече 12-го тура с махачкалинским «Динамо».

Судья Инал Танашев наказал Мусаева за демонстративное несогласие с действиями арбитра. За такой же проступок вынес ему предупреждение Иван Абросимов (3-й тур, «Краснодар» — «Динамо» — 1:0). Рафаэль Шафеев (7-й тур, ЦСКА — «Краснодар» — 1:1) причиной наказания назвал неспортивное поведение тренера, а Егор Егоров (10-й тур, «Ростов» — «Краснодар» — 0:0) указал в протоколе «несогласие с действиями арбитра».