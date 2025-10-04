«Динамо» — «Локомотив»: Комличенко вывел гостей вперед

Нападающий «Локомотива» Николай Комличенко вывел свою команду вперед в матче 11-го тура РПЛ против «Динамо» — 3:2.

Форвард отличился на 68-й минуте встречи ударом головой после подачи с углового от Алексея Батракова.

Гол в ворота «Динамо» стал для Комличенко вторым в чемпионате России-2025/26.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Динамо» — «Локомотив».