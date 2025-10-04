Предварительный диагноз: у Кузяева сотрясение мозга и перелом костей носа

Как стало известно «СЭ», полузащитнику Далеру Кузяеву, получившему травму в первом тайме матча 11-го тура чемпионата России «Рубин» — «Крылья Советов» (2:0), предварительно диагностировано сотрясение головного мозга. Кроме того, у него перелом костей носа.

В послематчевый протокол внесена такая запись: «Игрок Рубина под №14 Кузяев Далер на 36-й минуте получил травму. Предварительный диагноз: сотрясение головного мозга. Перелом костей носа. Оказана медицинская помощь: остановка носового кровотечения, транспортировка в медицинское учреждение КГБ №7 для дальнейшего обследования записано со слов врача команды «Рубин» Солодкова Д.С.».