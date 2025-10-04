Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:09

Защитник «Ахмата» Ндонг заявил, что Сперцян оскорбил его на почве расизма

Защитник «Ахмата» Усман Ндонг.
Фото ФК «Ахмат»

Защитник «Ахмата» Усман Ндонг заявил, что полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян оскорбил его на португальском языке на почве расизма во втором тайме матча 11-го тура РПЛ.

На 85-й минуте Ндонг получил красную карточку за то, что ударил Сперцяна плечом в челюсть. Главный судья встречи Инал Танашев удалил футболиста «Ахмата» после вмешательства ВАР, при этом он показал хавбеку «Краснодара» желтую карточку за провокационные действия.

«Был игровой эпизод, фола там не было. Я подошел помочь ему встать, сказал, чтобы поднимался, потому что ничего там не было. Момент уже прошел, он приблизился ко мне, толкнул и сказал: «Закрой рот, черное говно». Я же не сумасшедший, чтобы бить его. Зачем мне что-то придумывать, если он это сказал.

Сперцян произнес это на английском языке? Нет, на португальском. Я не мог сдержаться, потому что меня оскорбили, я не воспринимал его слова. Он капитан команды, зачем такое мне говорить? Судья не слышал. Весь матч ему говорил, но он не слушал. Судья смотрел повтор, что сделал соперник, но не вслушивался в сказанное», — приводит matchtv.ru слова Ндонга.

Сам Сперцян после игры заявил, что Ндонг оскорбил его семью на испанском языке. Футболист «Краснодара» считает, что игрок «Ахмата» должен первым извиниться перед ним за свои слова.

Источник: matchtv.ru
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Эдуард Сперцян
ФК Ахмат
ФК Краснодар
Усман Ндонг
Читайте также
Двалишвили и Сэндхаген проведут титульный бой на турнире UFC в Лас-Вегасе
Фигуристы Косторная и Куница стали родителями
«Оборона красно-белых безобразная, они вообще не соображают». Что говорят о предстоящем матче ЦСКА - «Спартак»
В Грузии прошли парламентские выборы. Главное
В Турции призвали Европу прислушаться к словам Путина
Трамп потребовал от ХАМАС быстрых действий в вопросе освобождения заложников
Популярное видео
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • НВ

    Хачик-не черное г...о?

    04.10.2025

  • Aleks68

    Армянское говно бледнее))

    04.10.2025

  • Aleks68

    но на армяна, куча больше)))

    04.10.2025

  • SPRAVEDLIVYI

    Я верю Ндонгу....мало дал.....надо было сделать, как Зидан....

    04.10.2025

  • denis.fedorov.1979fedorov

    Ну Сперцян , как расист в Европе не нужен! Так что Ндонг скорее сработал на Краснодар!

    04.10.2025

  • Aleks68

    полиглот(((

    04.10.2025

  • СОЮЗ СОВЕТОВ

    Сперцян зазвездился что -ли, на хрена оскорблять, на повторе видно как он идёт к игроку и что то говорит, в Европе за такое о имеют по самое не болуйся.

    04.10.2025

  • GRININ

    у нас посылают на нашем могучем.

    04.10.2025

  • Неприкрытый Писярев

    Я верю сникерсу

    04.10.2025

  • Stilet525

    В оласти мата Сперцян знатный полиглот!

    04.10.2025

  • lvb

    Ндонг "Вы пытались донести до судьи те слова, которые сказал вам Сперцян? — Судья не слышал. Весь матч ему говорил, но он не слушал. Судья смотрел VAR, что сделал соперник, но не вслушивался в сказанное, — приводит слова Ндонга «Матч ТВ»(с) Вот еще. ".....чтобы Сперцян поднимался, потому что ничего там не было. Момент уже прошёл, он приблизился ко мне, толкнул и сказал: «Закрой рот, чёрное говно». Я же не сумасшедший, чтобы бить его. Зачем мне что?то придумывать, если он это сказал. — Сперцян произнес это на английском языке? — Нет, на португальском. Я не мог сдержаться, потому что меня оскорбили, я не воспринимал его слова."(с) Григорьянц, фпиред. Карай.) Кого? Не знаю)

    04.10.2025

  • Секир-башка

    А мне как-то на обоих этих перцев вообще насрать.

    04.10.2025

  • Millwall82

    сказал бы ему "хачик", для ар высшее оскорбление, хотя с армянского это просто крест (христианство). Однако оскорбление имеет турецкий подтекст.

    04.10.2025

  • Бонч Бруевич

    Примечательно, что сам Сперцян не очень белое говно.

    04.10.2025

  • totocutugno

    Товарищ Нгонг, вы большой ученый, в языкознанье знаете вы толк

    04.10.2025

  • Иван Л.

    Началось

    04.10.2025

  • hottie

    Сперцян произнес это на английском языке? Нет, на португальском. Сам Сперцян после игры заявил, что Ндонг оскорбил его семью на испанском языке. ---> Сперцян там все европейские языки знает что ли?

    04.10.2025

  • Алексей Богданов

    Оскорбил на почве расизма....т.е. его только слово "чёрное" возмутило?

    04.10.2025

  • Vladimir Borisov

    Полиглоты какие все :slight_smile:

    04.10.2025

    • Сперцян — о конфликте с Ндонгом в матче РПЛ: «Он задел мою семью, поэтому я сказал ему: «Заткнись»

    «Динамо» — «Локомотив»: Комличенко вывел гостей вперед
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 11 7 2 2 22-7 23
    2
    		 Локомотив 11 6 5 0 26-16 23
    3
    		 ЦСКА 10 6 3 1 19-8 21
    4
    		 Зенит 11 5 5 1 21-10 20
    5
    		 Спартак 10 5 3 2 17-14 18
    6
    		 Рубин 11 5 3 3 15-15 18
    7
    		 Балтика 10 4 5 1 13-6 17
    8
    		 Динамо 11 4 3 4 18-17 15
    9
    		 Ахмат 11 4 3 4 14-13 15
    10
    		 Кр. Советов 11 3 3 5 16-21 12
    11
    		 Ростов 10 2 4 4 8-12 10
    12
    		 Динамо Мх 10 2 4 4 5-11 10
    13
    		 Акрон 11 1 5 5 13-18 8
    14
    		 Оренбург 10 1 4 5 13-21 7
    15
    		 Пари НН 10 2 0 8 8-20 6
    16
    		 Сочи 10 0 2 8 5-24 2
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    4.10 13:00
    Акрон – Зенит
    		 1 : 1
    4.10 15:15
    Рубин – Кр. Советов
    		 2 : 0
    4.10 17:30
    Краснодар – Ахмат
    		 2 : 0
    4.10 19:45
    Динамо – Локомотив
    		 3 : 5
    5.10 12:00
    Оренбург – Ростов
    		 - : -
    5.10 14:15
    Сочи – Пари НН
    		 - : -
    5.10 16:30
    ЦСКА – Спартак
    		 - : -
    5.10 19:00
    Балтика – Динамо Мх
    		 - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков

    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 9
    Мирлинд Даку

    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Максим Глушенков

    Максим Глушенков

    Зенит

    		 6
    П
    Эдуард Сперцян

    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев

    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Матвей Кисляк

    Матвей Кисляк

    ЦСКА

    		 4
    И К Ж
    Диего Коста

    Диего Коста

    Краснодар

    		 10 1 2
    Лечи Садулаев

    Лечи Садулаев

    Ахмат

    		 11 1 2
    Ярослав Крашевский

    Ярослав Крашевский

    Пари Нижний Новгород

    		 3 1 1
    Вся статистика

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости