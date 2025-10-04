Защитник «Ахмата» Ндонг заявил, что Сперцян оскорбил его на почве расизма

Защитник «Ахмата» Усман Ндонг заявил, что полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян оскорбил его на португальском языке на почве расизма во втором тайме матча 11-го тура РПЛ.

На 85-й минуте Ндонг получил красную карточку за то, что ударил Сперцяна плечом в челюсть. Главный судья встречи Инал Танашев удалил футболиста «Ахмата» после вмешательства ВАР, при этом он показал хавбеку «Краснодара» желтую карточку за провокационные действия.

«Был игровой эпизод, фола там не было. Я подошел помочь ему встать, сказал, чтобы поднимался, потому что ничего там не было. Момент уже прошел, он приблизился ко мне, толкнул и сказал: «Закрой рот, черное говно». Я же не сумасшедший, чтобы бить его. Зачем мне что-то придумывать, если он это сказал.

Сперцян произнес это на английском языке? Нет, на португальском. Я не мог сдержаться, потому что меня оскорбили, я не воспринимал его слова. Он капитан команды, зачем такое мне говорить? Судья не слышал. Весь матч ему говорил, но он не слушал. Судья смотрел повтор, что сделал соперник, но не вслушивался в сказанное», — приводит matchtv.ru слова Ндонга.

Сам Сперцян после игры заявил, что Ндонг оскорбил его семью на испанском языке. Футболист «Краснодара» считает, что игрок «Ахмата» должен первым извиниться перед ним за свои слова.