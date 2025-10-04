«Динамо» — «Локомотив»: Сергеев сравнял счет. Гол засчитали после вмешательства ВАР

Нападающий «Динамо» Иван Сергеев сравнял счет в матче 11-го тура РПЛ против «Локомотива» — 1:1.

Форвард отличился на 25-й минуте. Гол был засчитан после вмешательства ВАР: изначально главный судья встречи Кирилл Левников не определил, что мяч пересек линию ворот.

Вратарь «Локомотива» Антон Митрюшкин отбил первый удар Сергеева, но форвард отправил мяч за линию на добивании ударом головой.

Гол в ворота «Локомотива» стал для Сергеева третьим в РПЛ в сезоне-2025/26.

