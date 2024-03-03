«Динамо» — «Локомотив»: Бителло открыл счет после прохода Карраскаля

«Динамо» открыло счет в матче против «Локомотива» в 19-м туре РПЛ — 1:0.

На 12-й минуте полузащитник бело-голубых Хорхе Карраскаль обыграл нескольких соперников и прошел по флангу, прострелив на Бителло, который поразил ворота железнодорожников.

«СЭ» ведет онлайн-трансляцию матча «Динамо» — «Локомотив».