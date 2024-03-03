Президент «Ростова» — о деле Норманна: «Первый суд не устроил обе стороны»

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц в разговоре с «СЭ» высказался о деле бывшего футболиста клуба Матиаса Норманна.

«Сейчас дело в суде. Скорее всего рассмотрение будет назначено на май. Но это пока не точно. Был первый суд. Он не устроил обе стороны: ни нас, ни игрока. И дело пошло на повторное заседание. Выходил ли клуб на связь с Норманном или его представителями? Нет», — сказал Арутюнянц «СЭ».

20 августа «Аль-Раед» из Саудовской Аравии объявил о переходе Норманна, права на которого принадлежали «Ростову». Прошлый сезон он провел в аренде в московском «Динамо». Российские клубы не объявляли о расторжении контракта с 27-летним норвежцем.

22 ноября «Ростов» сообщил, что ФИФА признала виновным норвежца в досрочном безосновательном расторжении контракта.