Угальде заявил, что не видит большой разницы между «Зенитом», «Аяксом» и «Фейеноордом»

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде ответил на вопрос о сравнении «Зенита» с сильнейшими клубами Нидерландов.

«Аякс» и «Фейеноорд» не особо отличаются от «Зенита». Если сравнить с ПСВ, то они играют намного сильнее, потому что у них большая серия без поражений в этом сезоне была. Тяжело сравнить скорости и технику игроков в Нидерландах и России, но я не увидел большой разницы с «Зенитом», — цитирует форварда Metaratings.ru.

2 марта «Зенит» сыграл вничью со «Спартаком» в 19-м туре РПЛ (0:0). Сине-бело-голубые с 37 очками занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России. У московской команды 31 очко и четвертая строчка.