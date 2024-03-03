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3 марта, 16:34

Угальде заявил, что не видит большой разницы между «Зенитом», «Аяксом» и «Фейеноордом»

Алина Савинова
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Нападающий «Спартака» Манфред Угальде ответил на вопрос о сравнении «Зенита» с сильнейшими клубами Нидерландов.

«Аякс» и «Фейеноорд» не особо отличаются от «Зенита». Если сравнить с ПСВ, то они играют намного сильнее, потому что у них большая серия без поражений в этом сезоне была. Тяжело сравнить скорости и технику игроков в Нидерландах и России, но я не увидел большой разницы с «Зенитом», — цитирует форварда Metaratings.ru.

2 марта «Зенит» сыграл вничью со «Спартаком» в 19-м туре РПЛ (0:0). Сине-бело-голубые с 37 очками занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России. У московской команды 31 очко и четвертая строчка.

Источник: Metaratings.ru
Манфред Угальде
Футбол
ФК Аякс
ФК Зенит
ФК Фейеноорд
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
7
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
10
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
16
 Сочи 19 3 3 13 17-31 12
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30 тур
8.03 14:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 2
8.03 18:30
Ростов – Краснодар
 2 : 1
9.03 14:00
Урал – Зенит
 - : -
9.03 16:30
Рубин – Пари НН
 - : -
9.03 19:00
Динамо – Ахмат
 - : -
10.03 14:00
Оренбург – Балтика
 - : -
10.03 16:30
Локомотив – Сочи
 - : -
10.03 19:00
Спартак – Факел
 - : -
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Зенит

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Краснодар

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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Максим Глушенков

Локомотив

 6
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Константин Тюкавин

Динамо

 6
И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
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Брайан Мансилья

Оренбург

 16 1 5
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Ростов

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