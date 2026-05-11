«Динамо» — «Краснодар»: Сергеев вывел бело-голубых вперед

Нападающий «Динамо» Иван Сергеев забил в матче 29-го тура РПЛ с «Краснодаром» — 2:1.

Он забил на 90+3-й минуте встречи.

Ярослав Гладышев сделал передачу в штрафную на Сергеева, который обыграл Витора Тормену и точно пробил по воротам.

Чемпионат России. Премьер-лига. 29-й тур.

11 мая, 20:00. ВТБ Арена (Москва)

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