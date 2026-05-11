Сперцян повторил рекорд чемпионатов России по голевым передачам за сезон

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян повторил рекорд чемпионатов России по голевым передачам за сезон.

В выездном матче 29-го тура против московского «Динамо» он отметился голевым пасом, который стал для него 16-м в сезоне РПЛ-2025/26.

По этому показателю Сперцян повторил достижение Дмитрия Лоськова (сезон-2003), Халка (сезон-2015/16) и Максима Глушенкова (сезон-2023/24).

25-летний Сперцян является воспитанником «Краснодара». Вместе с командой хавбек в прошлом сезоне стал чемпионом России.

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