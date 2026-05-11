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11 мая, 14:10

«Динамо» — «Краснодар»: прогноз и коэффициенты на матч РПЛ

«Динамо» и «Краснодар» сыграют в чемпионате России 11 мая
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото ФК «Динамо» Москва

«Динамо» и «Краснодар» сыграют в 29-м туре РПЛ на «ВТБ Арене» в Москве в понедельник, 11 мая. Начало игры — в 20.00 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 29-й тур.
11 мая, 20:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
2:1
Краснодар

Прогнозы на матч от экспертов

Известный футбольный комментатор и эксперт Константин Генич оценил важность матча для «РБ Спорта» и уверен, что встреча порадует болельщиков большим количеством голов: «Чемпионский матч — по-другому и не скажешь. Только что эти команды выясняли отношения в Кубке, где «Краснодар» прошел дальше в серии пенальти.

Уверен в себе «Краснодар», но все тяжелее ему даются матчи, так как команда играет очень узкой обоймой. Особенно непросто команде в выездных матчах.

Поверить в то, что команды опять сыграют 0:0, не могу. Чего динамовцам сидеть в обороне? Это уже не битва за трофей, а в чемпионате команда ни за что не борется. Это последний домашний матч для «Динамо» в этом сезоне, хочется красиво попрощаться с болельщиками.

Последний шанс у «Зенита» побороться за чемпионство, для этого нужно, чтобы «Динамо» отбирало очки у «Краснодара» в этой игре. Я уверен, что она будет куда более открытой и результативной, чем матчи в Кубке.

Мой прогноз: обе забьют и тотал больше 2,5. Не буду отдавать предпочтение какой-то из команд».

Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков спрогнозировал уверенную победу черно-зеленых: «Краснодар» их просто уничтожит. «Динамо» ни за что не борется вообще, от слова совсем. Для иностранцев тоже... Думаю, они уже все будут на чемоданах. Полагаю, в этом матче победит «Краснодар» — 3:1 или 3:0, они просто их уничтожат. В чемпионате «Динамо» будет играть более открыто [чем в Кубке России], это на руку «Краснодару».

Коэффициенты букмекеров

Букмекеры считают фаворитом гостей: котировка на победу «Краснодара» — 1.80, а «Динамо» — 4.20. Ничья оценивается как 4.20.

&laquo;Динамо&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Краснодар&raquo;: онлайн трансляция матча РПЛ 11&nbsp;мая 2026 года.«Динамо» — «Краснодар»: онлайн-трансляция матча РПЛ

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» — «Краснодар».

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
3
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
4
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
5
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
6
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 3 0 2 1 1-3 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
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14.08 17:00 Оренбург – Локомотив 1 : 1
15.08 14:00 Родина – Акрон 3 : 3
15.08 16:15 ЦСКА – Факел 1 : 0
15.08 18:30 Ростов – Рубин 1 : 1
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат 1 : 0
16.08 14:30 Зенит – Динамо - : -
16.08 17:00 Крылья Советов – Динамо Мх - : -
16.08 19:30 Балтика – Спартак - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Артем Максименко
Артем Максименко

Родина

 3
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 3 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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