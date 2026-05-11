«Динамо» — «Краснодар»: прогноз и коэффициенты на матч РПЛ

«Динамо» и «Краснодар» сыграют в 29-м туре РПЛ на «ВТБ Арене» в Москве в понедельник, 11 мая. Начало игры — в 20.00 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 29-й тур.

11 мая, 20:00. ВТБ Арена (Москва)

Прогнозы на матч от экспертов

Известный футбольный комментатор и эксперт Константин Генич оценил важность матча для «РБ Спорта» и уверен, что встреча порадует болельщиков большим количеством голов: «Чемпионский матч — по-другому и не скажешь. Только что эти команды выясняли отношения в Кубке, где «Краснодар» прошел дальше в серии пенальти.

Уверен в себе «Краснодар», но все тяжелее ему даются матчи, так как команда играет очень узкой обоймой. Особенно непросто команде в выездных матчах.

Поверить в то, что команды опять сыграют 0:0, не могу. Чего динамовцам сидеть в обороне? Это уже не битва за трофей, а в чемпионате команда ни за что не борется. Это последний домашний матч для «Динамо» в этом сезоне, хочется красиво попрощаться с болельщиками.

Последний шанс у «Зенита» побороться за чемпионство, для этого нужно, чтобы «Динамо» отбирало очки у «Краснодара» в этой игре. Я уверен, что она будет куда более открытой и результативной, чем матчи в Кубке.

Мой прогноз: обе забьют и тотал больше 2,5. Не буду отдавать предпочтение какой-то из команд».

Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков спрогнозировал уверенную победу черно-зеленых: «Краснодар» их просто уничтожит. «Динамо» ни за что не борется вообще, от слова совсем. Для иностранцев тоже... Думаю, они уже все будут на чемоданах. Полагаю, в этом матче победит «Краснодар» — 3:1 или 3:0, они просто их уничтожат. В чемпионате «Динамо» будет играть более открыто [чем в Кубке России], это на руку «Краснодару».

Коэффициенты букмекеров

Букмекеры считают фаворитом гостей: котировка на победу «Краснодара» — 1.80, а «Динамо» — 4.20. Ничья оценивается как 4.20.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» — «Краснодар».