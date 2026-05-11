«Динамо» — «Краснодар»: прогноз и коэффициенты на матч РПЛ
«Динамо» и «Краснодар» сыграют в 29-м туре РПЛ на «ВТБ Арене» в Москве в понедельник, 11 мая. Начало игры — в 20.00 по московскому времени.
Прогнозы на матч от экспертов
Известный футбольный комментатор и эксперт Константин Генич оценил важность матча для «РБ Спорта» и уверен, что встреча порадует болельщиков большим количеством голов: «Чемпионский матч — по-другому и не скажешь. Только что эти команды выясняли отношения в Кубке, где «Краснодар» прошел дальше в серии пенальти.
Уверен в себе «Краснодар», но все тяжелее ему даются матчи, так как команда играет очень узкой обоймой. Особенно непросто команде в выездных матчах.
Поверить в то, что команды опять сыграют 0:0, не могу. Чего динамовцам сидеть в обороне? Это уже не битва за трофей, а в чемпионате команда ни за что не борется. Это последний домашний матч для «Динамо» в этом сезоне, хочется красиво попрощаться с болельщиками.
Последний шанс у «Зенита» побороться за чемпионство, для этого нужно, чтобы «Динамо» отбирало очки у «Краснодара» в этой игре. Я уверен, что она будет куда более открытой и результативной, чем матчи в Кубке.
Мой прогноз: обе забьют и тотал больше 2,5. Не буду отдавать предпочтение какой-то из команд».
Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков спрогнозировал уверенную победу черно-зеленых: «Краснодар» их просто уничтожит. «Динамо» ни за что не борется вообще, от слова совсем. Для иностранцев тоже... Думаю, они уже все будут на чемоданах. Полагаю, в этом матче победит «Краснодар» — 3:1 или 3:0, они просто их уничтожат. В чемпионате «Динамо» будет играть более открыто [чем в Кубке России], это на руку «Краснодару».
Коэффициенты букмекеров
Букмекеры считают фаворитом гостей: котировка на победу «Краснодара» — 1.80, а «Динамо» — 4.20. Ничья оценивается как 4.20.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» — «Краснодар».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|4
|4
|0
|0
|9-4
|12
|
2
|ЦСКА
|4
|2
|2
|0
|4-2
|8
|
3
|Зенит
|3
|2
|0
|1
|9-2
|6
|
4
|Спартак
|3
|2
|0
|1
|6-3
|6
|
5
|Балтика
|3
|2
|0
|1
|5-3
|6
|
6
|Динамо Мх
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
7
|Оренбург
|4
|1
|2
|1
|4-6
|5
|
8
|Рубин
|4
|1
|2
|1
|5-6
|5
|
9
|Ростов
|4
|1
|2
|1
|6-5
|5
|
10
|Динамо
|3
|1
|1
|1
|4-3
|4
|
11
|Родина
|4
|1
|1
|2
|7-11
|4
|
12
|Локомотив
|4
|0
|3
|1
|3-4
|3
|
13
|Ахмат
|4
|0
|2
|2
|2-4
|2
|
14
|Крылья Советов
|3
|0
|2
|1
|1-3
|2
|
15
|Акрон
|4
|0
|2
|2
|4-10
|2
|
16
|Факел
|4
|0
|1
|3
|3-6
|1
|14.08
|17:00
|Оренбург – Локомотив
|1 : 1
|15.08
|14:00
|Родина – Акрон
|3 : 3
|15.08
|16:15
|ЦСКА – Факел
|1 : 0
|15.08
|18:30
|Ростов – Рубин
|1 : 1
|15.08
|20:45
|Краснодар – Ахмат
|1 : 0
|16.08
|14:30
|Зенит – Динамо
|- : -
|16.08
|17:00
|Крылья Советов – Динамо Мх
|- : -
|16.08
|19:30
|Балтика – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Артем Максименко
Родина
|3
|П
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Маркиньос
Спартак
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|3
|1
|1
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0