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11 мая, 13:56

Семин: «Мое главное достижение — это болельщики «Локомотива»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в свой день рождения ответил на вопрос о своем главном достижении в московском клубе.

11 мая ему исполнилось 79 лет.

«Самое приятное для меня, и в день рождения тоже, когда отмечают самое большое мое достижение, которое есть и в «Локомотиве», и вообще, — это болельщики. И старые, которые всегда приходили с радостью, и новые, которые появились в последнее время. За «Локомотив» стало болеть большое количество людей — это мое главное достижение», — цитирует Семина пресс-служба «Локомотива».

Семин выступал за «Локомотив» по ходу карьеры футболиста и четырежды возглавлял команду в качестве главного тренера. С ним клуб трижды становился чемпионом России, шесть раз побеждал в Кубке страны и три раза выигрывал Суперкубок.

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Источник: ФК «Локомотив»
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Юрий Семин
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
3
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
4
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
5
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
6
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 3 0 2 1 1-3 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
Результаты / календарь
1 тур
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29 тур
30 тур
14.08 17:00 Оренбург – Локомотив 1 : 1
15.08 14:00 Родина – Акрон 3 : 3
15.08 16:15 ЦСКА – Факел 1 : 0
15.08 18:30 Ростов – Рубин 1 : 1
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат 1 : 0
16.08 14:30 Зенит – Динамо - : -
16.08 17:00 Крылья Советов – Динамо Мх - : -
16.08 19:30 Балтика – Спартак - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Артем Максименко
Артем Максименко

Родина

 3
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 3 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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