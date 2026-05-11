Семин: «Мое главное достижение — это болельщики «Локомотива»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в свой день рождения ответил на вопрос о своем главном достижении в московском клубе.

11 мая ему исполнилось 79 лет.

«Самое приятное для меня, и в день рождения тоже, когда отмечают самое большое мое достижение, которое есть и в «Локомотиве», и вообще, — это болельщики. И старые, которые всегда приходили с радостью, и новые, которые появились в последнее время. За «Локомотив» стало болеть большое количество людей — это мое главное достижение», — цитирует Семина пресс-служба «Локомотива».

Семин выступал за «Локомотив» по ходу карьеры футболиста и четырежды возглавлял команду в качестве главного тренера. С ним клуб трижды становился чемпионом России, шесть раз побеждал в Кубке страны и три раза выигрывал Суперкубок.

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