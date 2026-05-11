«Динамо» — «Краснодар»: началась прямая трансляция матча РПЛ

Началась прямая трансляция матча 29-го тура чемпионата России «Динамо» — «Краснодар». Стартовый свисток игры на стадионе «ВТБ Арена» в Москве прозвучит в 20.00 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Ключевые события игры «Динамо» — «Краснодар» изучайте в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат России. Премьер-лига. 29-й тур.

11 мая, 20:00. ВТБ Арена (Москва)

Игру «Динамо» — «Краснодар» в прямом эфире показывают телеканалы «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Эфир начнется в 19.30 мск, за полчаса до игры. Также трансляцию можно смотреть на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko (в окне федерального ТВ).

В 28 турах чемпионата России «Динамо» набрал 39 очков и занимал восьмое место в чемпионате, предыдущим соперником динамовцев был «Локомотив» (1:1). У «Краснодара» 63 очка и вторая строчка в таблице, 3 мая «быки» обыграли «Акрон» (1:0).

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