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11 мая, 19:30

«Локомотив» и «Спартак» в борьбе за бронзу: что нужно командам, чтобы занять третье место в РПЛ

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В 29-м туре РПЛ осталось два претендента на третье место в чемпионате России: «Локомотив» и «Спартак». После победы железнодорожников над «Балтикой» (1:0) из борьбы за бронзу выпали команда из Калининграда и ЦСКА. Красно-белые остались в гонке после игры с «Рубином» (2:1).

Перед 30-м туром «Локомотив» опережает «Спартак» на 2 очка — 53 против 51. При этом красно-зеленые имеют преимущество над красно-белыми по личным встречам (4:2, 1:2).

В 30-м туре в воскресенье, 17 мая, «Локо» сыграет с ЦСКА на поле армейцев, а «Спартак» встретится с махачкалинским «Динамо» в Каспийске. Все матчи заключительного игрового дня чемпионата начнутся в 18.00 по московскому времени.

«Локомотив» станет третьим, если победит ЦСКА или сыграет вничью с ним, а также потерпит поражение при условии потери очков «Спартаком».

«Спартак» станет третьим, если победит махачкалинское «Динамо», а «Локомотив» проиграет ЦСКА.

ЦСКА (48 очков) сохраняет шанс обойти «Спартак» в таблице. Для этого армейцам нужно обыграть «Локо» и дождаться поражения красно-белых. В таком случае у ЦСКА и «Спартака» будет равенство по очкам, личным встречам (победа армейцев 3:2 против победы спартаковцев 1:0) и общему числу побед (по 15), а потому будет учтена разность мячей во всех матчах — на данный момент плюс 9 у красно-синих (41:32) и плюс 8 у красно-белых (47:39).

«Балтика» (46 очков) имеет шанс обойти ЦСКА в таблице. Для этого калининградцам нужно обыграть «Динамо» на своем поле и дождаться поражения армейцев. Балтийцев не устроит равенство очков с красно-синими — при равенстве в личных встречах (обмен победами 1:0) у красно-синих перевес по общему числу побед (на данный момент — 14 против 11).

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ФК Динамо (Махачкала)
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 Зенит 4 3 0 1 12-2 9
3
 Динамо Мх 4 3 0 1 9-6 9
4
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
5
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
6
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 4 1 1 2 4-6 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 4 0 2 2 2-7 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
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14.08 17:00 Оренбург – Локомотив 1 : 1
15.08 14:00 Родина – Акрон 3 : 3
15.08 16:15 ЦСКА – Факел 1 : 0
15.08 18:30 Ростов – Рубин 1 : 1
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат 1 : 0
16.08 14:30 Зенит – Динамо 3 : 0
16.08 17:00 Крылья Советов – Динамо Мх 1 : 4
16.08 19:30 Балтика – Спартак - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 2
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 3 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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