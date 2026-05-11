«Локомотив» и «Спартак» в борьбе за бронзу: что нужно командам, чтобы занять третье место в РПЛ
В 29-м туре РПЛ осталось два претендента на третье место в чемпионате России: «Локомотив» и «Спартак». После победы железнодорожников над «Балтикой» (1:0) из борьбы за бронзу выпали команда из Калининграда и ЦСКА. Красно-белые остались в гонке после игры с «Рубином» (2:1).
Перед 30-м туром «Локомотив» опережает «Спартак» на 2 очка — 53 против 51. При этом красно-зеленые имеют преимущество над красно-белыми по личным встречам (4:2, 1:2).
В 30-м туре в воскресенье, 17 мая, «Локо» сыграет с ЦСКА на поле армейцев, а «Спартак» встретится с махачкалинским «Динамо» в Каспийске. Все матчи заключительного игрового дня чемпионата начнутся в 18.00 по московскому времени.
«Локомотив» станет третьим, если победит ЦСКА или сыграет вничью с ним, а также потерпит поражение при условии потери очков «Спартаком».
«Спартак» станет третьим, если победит махачкалинское «Динамо», а «Локомотив» проиграет ЦСКА.
ЦСКА (48 очков) сохраняет шанс обойти «Спартак» в таблице. Для этого армейцам нужно обыграть «Локо» и дождаться поражения красно-белых. В таком случае у ЦСКА и «Спартака» будет равенство по очкам, личным встречам (победа армейцев 3:2 против победы спартаковцев 1:0) и общему числу побед (по 15), а потому будет учтена разность мячей во всех матчах — на данный момент плюс 9 у красно-синих (41:32) и плюс 8 у красно-белых (47:39).
«Балтика» (46 очков) имеет шанс обойти ЦСКА в таблице. Для этого калининградцам нужно обыграть «Динамо» на своем поле и дождаться поражения армейцев. Балтийцев не устроит равенство очков с красно-синими — при равенстве в личных встречах (обмен победами 1:0) у красно-синих перевес по общему числу побед (на данный момент — 14 против 11).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|4
|4
|0
|0
|9-4
|12
|
2
|Зенит
|4
|3
|0
|1
|12-2
|9
|
3
|Динамо Мх
|4
|3
|0
|1
|9-6
|9
|
4
|ЦСКА
|4
|2
|2
|0
|4-2
|8
|
5
|Спартак
|3
|2
|0
|1
|6-3
|6
|
6
|Балтика
|3
|2
|0
|1
|5-3
|6
|
7
|Оренбург
|4
|1
|2
|1
|4-6
|5
|
8
|Рубин
|4
|1
|2
|1
|5-6
|5
|
9
|Ростов
|4
|1
|2
|1
|6-5
|5
|
10
|Динамо
|4
|1
|1
|2
|4-6
|4
|
11
|Родина
|4
|1
|1
|2
|7-11
|4
|
12
|Локомотив
|4
|0
|3
|1
|3-4
|3
|
13
|Ахмат
|4
|0
|2
|2
|2-4
|2
|
14
|Крылья Советов
|4
|0
|2
|2
|2-7
|2
|
15
|Акрон
|4
|0
|2
|2
|4-10
|2
|
16
|Факел
|4
|0
|1
|3
|3-6
|1
|14.08
|17:00
|Оренбург – Локомотив
|1 : 1
|15.08
|14:00
|Родина – Акрон
|3 : 3
|15.08
|16:15
|ЦСКА – Факел
|1 : 0
|15.08
|18:30
|Ростов – Рубин
|1 : 1
|15.08
|20:45
|Краснодар – Ахмат
|1 : 0
|16.08
|14:30
|Зенит – Динамо
|3 : 0
|16.08
|17:00
|Крылья Советов – Динамо Мх
|1 : 4
|16.08
|19:30
|Балтика – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Александр Соболев
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Маркиньос
Спартак
|2
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|3
|1
|1
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0