«Локомотив» и «Спартак» в борьбе за бронзу: что нужно командам, чтобы занять третье место в РПЛ

В 29-м туре РПЛ осталось два претендента на третье место в чемпионате России: «Локомотив» и «Спартак». После победы железнодорожников над «Балтикой» (1:0) из борьбы за бронзу выпали команда из Калининграда и ЦСКА. Красно-белые остались в гонке после игры с «Рубином» (2:1).

Перед 30-м туром «Локомотив» опережает «Спартак» на 2 очка — 53 против 51. При этом красно-зеленые имеют преимущество над красно-белыми по личным встречам (4:2, 1:2).

В 30-м туре в воскресенье, 17 мая, «Локо» сыграет с ЦСКА на поле армейцев, а «Спартак» встретится с махачкалинским «Динамо» в Каспийске. Все матчи заключительного игрового дня чемпионата начнутся в 18.00 по московскому времени.

«Локомотив» станет третьим, если победит ЦСКА или сыграет вничью с ним, а также потерпит поражение при условии потери очков «Спартаком».

«Спартак» станет третьим, если победит махачкалинское «Динамо», а «Локомотив» проиграет ЦСКА.

ЦСКА (48 очков) сохраняет шанс обойти «Спартак» в таблице. Для этого армейцам нужно обыграть «Локо» и дождаться поражения красно-белых. В таком случае у ЦСКА и «Спартака» будет равенство по очкам, личным встречам (победа армейцев 3:2 против победы спартаковцев 1:0) и общему числу побед (по 15), а потому будет учтена разность мячей во всех матчах — на данный момент плюс 9 у красно-синих (41:32) и плюс 8 у красно-белых (47:39).

«Балтика» (46 очков) имеет шанс обойти ЦСКА в таблице. Для этого калининградцам нужно обыграть «Динамо» на своем поле и дождаться поражения армейцев. Балтийцев не устроит равенство очков с красно-синими — при равенстве в личных встречах (обмен победами 1:0) у красно-синих перевес по общему числу побед (на данный момент — 14 против 11).