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«Динамо» интересуется защитником «Сан-Лоренсо»

11:35
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«Динамо» претендует на защитника «Сан-Лоренсо» Николаса Фернандеса Меркау, информирует Refuerzos CASLA.

Как отмечается, аргентинский клуб не хочет отпускать 21-летнего футболиста, поэтому трансфер возможен в случае внушительнго предложения. Пока официальных переговоров стороны не начинали.

В прошедшем сезоне чемпионата Аргентины Меркау провел 18 матчей и забил 2 гола. Его контракт рассчитан до 2023 года. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в размере 1 миллиона евро.

«Динамо» занимает второе место в чемпионате России.

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Роман Шишов все материалы автора

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