«Динамо» интересуется защитником «Сан-Лоренсо»
11:35
«Динамо» претендует на защитника «Сан-Лоренсо» Николаса Фернандеса Меркау, информирует Refuerzos CASLA.
Как отмечается, аргентинский клуб не хочет отпускать 21-летнего футболиста, поэтому трансфер возможен в случае внушительнго предложения. Пока официальных переговоров стороны не начинали.
В прошедшем сезоне чемпионата Аргентины Меркау провел 18 матчей и забил 2 гола. Его контракт рассчитан до 2023 года. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в размере 1 миллиона евро.
«Динамо» занимает второе место в чемпионате России.
? Dinamo Mosc? ?? INTERESADO en Nicolas Fernandez Mercau— Refuerzos CASLA (@RefuerzosCASLA) January 3, 2022
?? En #SanLorenzo quieren retenerlo. «Solo saldr?a ante una oferta irrechazable», dicen. pic.twitter.com/O9DjVH9jog
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