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Агент Барбозы отреагировал на информацию об интересе «Зенита» к форварду

11:30
Габриэл Барбоза. Фото Getty Images
Габриэл Барбоза. Фото Getty Images
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Агент Жуниор Педросо, представляющий интересы нападающего «Фламенго» Габриэла Барбозы, прокомментировал «СЭ» информацию об интересе «Зенита» к игроку.

Ранее журналист Дармеш Шет сообщил, что петербургский клуб хочет приобрести футболиста.

«На эту тему разговаривает с моим партнером российское агентство. Не могу говорить точно, но знаю, что у него была встреча по этому поводу», — сказал Педросо «СЭ».

В 2021 году 25-летний бразилец забил 29 голов и отдал 9 голевых передач в 43 играх во всех турнирах.

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Данил Алешин все материалы автора

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