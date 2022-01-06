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Агент Кухты подтвердил, что «Славия» и «Локомотив» договорились о трансфере нападающего

13:27
Ян Кухта. Фото Global Look Press
Ян Кухта. Фото Global Look Press
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Агент форварда «Славии» Яна Кухты Милан Мартинович высказался об интересе московского «Локомотива» к его клиенту.

«Клубы действительно договорились. Мы очень близки к финалу, все будет хорошо», — сказал Мартинович «СЭ».

5 января «СЭ» сообщал, что «Локомотив» договорился со «Славией» о трансфере Кухты и готов заплатить за него 5 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 24-летний нападающий провел 16 матчей в чемпионате Чехии, забил 9 мячей и сделал 4 результативные передачи. Также на его счету 3 гола в 5 встречах Лиги конференций.

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Данил Алешин все материалы автора

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