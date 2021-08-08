8 августа в Москве на стадионе «Динамо» одноименная команда выиграла у ЦСКА (2:1) в матче 3-го тура Тинькофф РПЛ.

8-я минута: гол Чидеры Эджуке

Эджуке прорвался по флангу и ввалил под перекладину. Шунин лишь развел руками ??? pic.twitter.com/WNZD7re7x5 — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 8, 2021

58-я минута: первый гол Даниила Фомина

Фомин четко реализовал пенальти и красиво передал привет Лесовому ?? pic.twitter.com/huI3wgoS87 — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 8, 2021

58-я минута: второй гол Даниила Фомина

Макаров мощно выстрелил, Акинфеев отбил прямо перед собой. А зря — Фомин тут как тут ? pic.twitter.com/t3p9RqCjck — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 8, 2021

«Динамо» с 9 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. ЦСКА — 10-я строчка и три балла.