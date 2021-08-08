«Динамо» — ЦСКА: все голы матча РПЛ
21:57
8 августа в Москве на стадионе «Динамо» одноименная команда выиграла у ЦСКА (2:1) в матче 3-го тура Тинькофф РПЛ.
8-я минута: гол Чидеры Эджуке
Эджуке прорвался по флангу и ввалил под перекладину. Шунин лишь развел руками ??? pic.twitter.com/WNZD7re7x5— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 8, 2021
58-я минута: первый гол Даниила Фомина
Фомин четко реализовал пенальти и красиво передал привет Лесовому ?? pic.twitter.com/huI3wgoS87— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 8, 2021
58-я минута: второй гол Даниила Фомина
Макаров мощно выстрелил, Акинфеев отбил прямо перед собой. А зря — Фомин тут как тут ? pic.twitter.com/t3p9RqCjck— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 8, 2021
«Динамо» с 9 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. ЦСКА — 10-я строчка и три балла.
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Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 3-й тур: «Зенит» — «Краснодар», «Динамо» — ЦСКА и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры игр
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