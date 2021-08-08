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«Динамо» — ЦСКА: все голы матча РПЛ

21:57
8 августа. Москва. «Динамо» — ЦСКА. Радость Даниила Фомина после второго забитого гола. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
8 августа. Москва. «Динамо» — ЦСКА. Радость Даниила Фомина после второго забитого гола. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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8 августа в Москве на стадионе «Динамо» одноименная команда выиграла у ЦСКА (2:1) в матче 3-го тура Тинькофф РПЛ.

8-я минута: гол Чидеры Эджуке

58-я минута: первый гол Даниила Фомина

58-я минута: второй гол Даниила Фомина

«Динамо» с 9 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. ЦСКА — 10-я строчка и три балла.

Динамо — ЦСКА

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Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 3-й тур: «Зенит» — «Краснодар», «Динамо» — ЦСКА и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры игр