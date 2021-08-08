Дубль Фомина принес «Динамо» победу над ЦСКА
«Динамо» обыграло ЦСКА в матче 3-го тура Тинькофф РПЛ — 2:1.
В составе бело-голубых дублем отличился Даниил Фомин, единственный гол армейцев забил Чидера Эджуке.
Благодаря третьей победе подряд «Динамо» вышло на третье место в турнирной таблице чемпионата России с 9 очками в 3 матчах. Бело-голубые уступают лидирующему «Зениту» и идущему вторым «Рубину» по разнице забитых и пропущенных мячей.
ЦСКА занимает 10-е место в таблице с 3 очками в 3 играх.
Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига
3-й тур
«Динамо» (Москва) — ЦСКА (Москва) — 2:1 (0:1)
Голы: Эджуке, 8 (0:1). Фомин, 58 — с пенальти (1:1). Фомин, 73 (2:1).
«Динамо» (Москва): Шунин, Паршивлюк (Варела, 84), Бальбуэна, Ордец, Лаксальт, Моро (Скопинцев, 84), Шиманьски, Фомин, Захарян, Нжи (Макаров, 62), Тюкавин (Грулев, 71).
ЦСКА (Москва): Акинфеев, Марио Фернандес, Бийол, Дивеев, Обляков, Чалов (Бистрович, 64), Мухин (Кучаев, 83), Влашич (Марадишвили, 83), Ахметов (Яковлев, 83), Эджуке, Заболотный (Бохинен, 43).
Предупреждения: Фомин, 21. Захарян, 45+2. Бийол, 57.
Судьи: Безбородов. Абусуев (оба — Санкт-Петербург), Хатуев (Грозный).
ВАР: Мешков (Дмитров). Болотенков (Москва).
8 августа. Москва. Стадион «Динамо».
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