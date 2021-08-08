Дубль Фомина принес «Динамо» победу над ЦСКА

«Динамо» обыграло ЦСКА в матче 3-го тура Тинькофф РПЛ — 2:1.

В составе бело-голубых дублем отличился Даниил Фомин, единственный гол армейцев забил Чидера Эджуке.

Благодаря третьей победе подряд «Динамо» вышло на третье место в турнирной таблице чемпионата России с 9 очками в 3 матчах. Бело-голубые уступают лидирующему «Зениту» и идущему вторым «Рубину» по разнице забитых и пропущенных мячей.

ЦСКА занимает 10-е место в таблице с 3 очками в 3 играх.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

3-й тур

«Динамо» (Москва) — ЦСКА (Москва) — 2:1 (0:1)

Голы: Эджуке, 8 (0:1). Фомин, 58 — с пенальти (1:1). Фомин, 73 (2:1).

«Динамо» (Москва): Шунин, Паршивлюк (Варела, 84), Бальбуэна, Ордец, Лаксальт, Моро (Скопинцев, 84), Шиманьски, Фомин, Захарян, Нжи (Макаров, 62), Тюкавин (Грулев, 71).

ЦСКА (Москва): Акинфеев, Марио Фернандес, Бийол, Дивеев, Обляков, Чалов (Бистрович, 64), Мухин (Кучаев, 83), Влашич (Марадишвили, 83), Ахметов (Яковлев, 83), Эджуке, Заболотный (Бохинен, 43).

Предупреждения: Фомин, 21. Захарян, 45+2. Бийол, 57.

Судьи: Безбородов. Абусуев (оба — Санкт-Петербург), Хатуев (Грозный).

ВАР: Мешков (Дмитров). Болотенков (Москва).

8 августа. Москва. Стадион «Динамо».