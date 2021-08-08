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Макаров дебютировал за «Динамо» в матче с ЦСКА

21:30
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Полузащитник Денис Макаров дебютировал за «Динамо» в матче 3-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА.

На 62-й минуте 23-летний россиянин заменил Клинтона Нжи.

Макаров перешел в «Динамо» из «Рубина» 6 августа.

Динамо — ЦСКА

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Иван Торопцев все материалы автора

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