Макаров дебютировал за «Динамо» в матче с ЦСКА
21:30
Полузащитник Денис Макаров дебютировал за «Динамо» в матче 3-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА.
На 62-й минуте 23-летний россиянин заменил Клинтона Нжи.
62' Есть дебют! Макаров вышел на правый фланг атаки! Захарян перешёл на левый #ДинамоЦСКА ?1:1?— ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) August 8, 2021
Макаров перешел в «Динамо» из «Рубина» 6 августа.
Читайте также
Алина Кабаева — о посте Утяшевой: «Израильская гимнастка не «вырвала победу» у нашей спортсменки, а Дину Аверину обокрали, тупо и нагло лишили заслуженной золотой медали»
«Рубин» — «Ахмат»: Кукуян сначала все сделал правильно. Зачем вмешался ВАР и все испортил? Вратарь удален ошибочно
3
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 3-й тур: «Зенит» — «Краснодар», «Динамо» — ЦСКА и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры игр
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю