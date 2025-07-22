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Судейство

22 июля 2025, 21:00

«Динамо» — «Балтика»: судьи фальсифицировали протокол матча?

Александр Бобров
Шеф-редактор
Главный судья матча «Динамо» — «Балтика» Ян Бобровский.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

В протоколе матча 1-го тура чемпионата России «Динамо» — «Балтика» (1:1) значится, что динамовец Даниил Фомин на 31-й минуте наказан судьей за грубую игру желтой карточкой. ВАР-вмешательства при этом, как указано в документе, не случилось.

На самом деле это не так. Видеоарбитр Кирилл Левников вмешался. И впервые в этом чемпионате первоначальное решение рефери было исправлено. Выходит, в протоколе содержится ложная информация. Как такое может быть?

В том эпизоде произошло следующее. Об этом уже несколько раз сообщал «СЭ». На 31-й минуте Бобровский поначалу вынес предупреждение Максиму Осипенко. И он, и Фомин вступили в единоборство с соперником. Сфолил Фомин. Но арбитр наказал Осипенко — это было видно во время телетрансляции. Максим недоумевал, потому что не заслуживал желтой карточки.

Позднее стало известно, что очень быстро произошло ВАР-вмешательство из-за ошибочной идентификации футболиста. В трансляции этого не показали — не было видно ни традиционного жеста в исполнении рефери, ни соответствующей графики на телеэкране с пояснением действий судейской бригады. Кроме того, судья не сделал объявление об изменении первоначального решения — отмене наказания Осипенко и наказании Фомина.

Сегодня вечером этот момент подробнее показали в телепередаче «Правила игры». Впервые со дня игры. Видно, что Бобровский начертил в воздухе небольшой экран, подошел к Осипенко, отменил его предупреждение, нашел Фомина и наказал уже его. Чего на самом деле не было: специальной графики на экране и объявления судьи по стадиону, объясняющего, что произошло ВАР-вмешательство, решение изменено и наказан другой игрок.

Повторим: ВАР Левников вмешался. Почему же это не указано в протоколе? Что и зачем скрыла судейская бригада?

Для примера приводим также протокол матча 30-го тура предыдущего чемпионата «Динамо» Мх — «Ростов» (1:1), когда Павел Кукуян после ВАР-проверки и ОФР объявил об изменении первоначального решения, отмене желтой карточки и удалении Касинтуры за серьезное нарушение правил. Это соответствующим образом отражено в документе.

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Чемпионат России. Премьер-лига. 1-й тур.
18 июля 2025, 20:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
1:1
Балтика

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 3 0 2 1 2-3 2
14
 Крылья Советов 3 0 2 1 1-3 2
15
 Факел 3 0 1 2 3-5 1
16
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
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14.08 17:00 Оренбург – Локомотив 1 : 1
15.08 14:00 Родина – Акрон - : -
15.08 16:15 ЦСКА – Факел - : -
15.08 18:30 Ростов – Рубин - : -
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат - : -
16.08 14:30 Зенит – Динамо - : -
16.08 17:00 Крылья Советов – Динамо Мх - : -
16.08 19:30 Балтика – Спартак - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Артур Гарибян
Артур Гарибян

Родина

 2
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 2 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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