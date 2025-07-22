«Динамо» — «Балтика»: судьи фальсифицировали протокол матча?
В протоколе матча 1-го тура чемпионата России «Динамо» — «Балтика» (1:1) значится, что динамовец Даниил Фомин на 31-й минуте наказан судьей за грубую игру желтой карточкой. ВАР-вмешательства при этом, как указано в документе, не случилось.
На самом деле это не так. Видеоарбитр Кирилл Левников вмешался. И впервые в этом чемпионате первоначальное решение рефери было исправлено. Выходит, в протоколе содержится ложная информация. Как такое может быть?
В том эпизоде произошло следующее. Об этом уже несколько раз сообщал «СЭ». На 31-й минуте Бобровский поначалу вынес предупреждение Максиму Осипенко. И он, и Фомин вступили в единоборство с соперником. Сфолил Фомин. Но арбитр наказал Осипенко — это было видно во время телетрансляции. Максим недоумевал, потому что не заслуживал желтой карточки.
Позднее стало известно, что очень быстро произошло ВАР-вмешательство из-за ошибочной идентификации футболиста. В трансляции этого не показали — не было видно ни традиционного жеста в исполнении рефери, ни соответствующей графики на телеэкране с пояснением действий судейской бригады. Кроме того, судья не сделал объявление об изменении первоначального решения — отмене наказания Осипенко и наказании Фомина.
Сегодня вечером этот момент подробнее показали в телепередаче «Правила игры». Впервые со дня игры. Видно, что Бобровский начертил в воздухе небольшой экран, подошел к Осипенко, отменил его предупреждение, нашел Фомина и наказал уже его. Чего на самом деле не было: специальной графики на экране и объявления судьи по стадиону, объясняющего, что произошло ВАР-вмешательство, решение изменено и наказан другой игрок.
Повторим: ВАР Левников вмешался. Почему же это не указано в протоколе? Что и зачем скрыла судейская бригада?
Для примера приводим также протокол матча 30-го тура предыдущего чемпионата «Динамо» Мх — «Ростов» (1:1), когда Павел Кукуян после ВАР-проверки и ОФР объявил об изменении первоначального решения, отмене желтой карточки и удалении Касинтуры за серьезное нарушение правил. Это соответствующим образом отражено в документе.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|3
|3
|0
|0
|8-4
|9
|
2
|Зенит
|3
|2
|0
|1
|9-2
|6
|
3
|Спартак
|3
|2
|0
|1
|6-3
|6
|
4
|Балтика
|3
|2
|0
|1
|5-3
|6
|
5
|Динамо Мх
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
6
|ЦСКА
|3
|1
|2
|0
|3-2
|5
|
7
|Оренбург
|4
|1
|2
|1
|4-6
|5
|
8
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|
9
|Динамо
|3
|1
|1
|1
|4-3
|4
|
10
|Рубин
|3
|1
|1
|1
|4-5
|4
|
11
|Родина
|3
|1
|0
|2
|4-8
|3
|
12
|Локомотив
|4
|0
|3
|1
|3-4
|3
|
13
|Ахмат
|3
|0
|2
|1
|2-3
|2
|
14
|Крылья Советов
|3
|0
|2
|1
|1-3
|2
|
15
|Факел
|3
|0
|1
|2
|3-5
|1
|
16
|Акрон
|3
|0
|1
|2
|1-7
|1
|14.08
|17:00
|Оренбург – Локомотив
|1 : 1
|15.08
|14:00
|Родина – Акрон
|- : -
|15.08
|16:15
|ЦСКА – Факел
|- : -
|15.08
|18:30
|Ростов – Рубин
|- : -
|15.08
|20:45
|Краснодар – Ахмат
|- : -
|16.08
|14:30
|Зенит – Динамо
|- : -
|16.08
|17:00
|Крылья Советов – Динамо Мх
|- : -
|16.08
|19:30
|Балтика – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Артур Гарибян
Родина
|2
|П
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|2
|1
|1
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0