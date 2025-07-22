«Динамо» — «Балтика»: судьи фальсифицировали протокол матча?

В протоколе матча 1-го тура чемпионата России «Динамо» — «Балтика» (1:1) значится, что динамовец Даниил Фомин на 31-й минуте наказан судьей за грубую игру желтой карточкой. ВАР-вмешательства при этом, как указано в документе, не случилось.

На самом деле это не так. Видеоарбитр Кирилл Левников вмешался. И впервые в этом чемпионате первоначальное решение рефери было исправлено. Выходит, в протоколе содержится ложная информация. Как такое может быть?

В том эпизоде произошло следующее. Об этом уже несколько раз сообщал «СЭ». На 31-й минуте Бобровский поначалу вынес предупреждение Максиму Осипенко. И он, и Фомин вступили в единоборство с соперником. Сфолил Фомин. Но арбитр наказал Осипенко — это было видно во время телетрансляции. Максим недоумевал, потому что не заслуживал желтой карточки.

Позднее стало известно, что очень быстро произошло ВАР-вмешательство из-за ошибочной идентификации футболиста. В трансляции этого не показали — не было видно ни традиционного жеста в исполнении рефери, ни соответствующей графики на телеэкране с пояснением действий судейской бригады. Кроме того, судья не сделал объявление об изменении первоначального решения — отмене наказания Осипенко и наказании Фомина.

Сегодня вечером этот момент подробнее показали в телепередаче «Правила игры». Впервые со дня игры. Видно, что Бобровский начертил в воздухе небольшой экран, подошел к Осипенко, отменил его предупреждение, нашел Фомина и наказал уже его. Чего на самом деле не было: специальной графики на экране и объявления судьи по стадиону, объясняющего, что произошло ВАР-вмешательство, решение изменено и наказан другой игрок.

Повторим: ВАР Левников вмешался. Почему же это не указано в протоколе? Что и зачем скрыла судейская бригада?

Для примера приводим также протокол матча 30-го тура предыдущего чемпионата «Динамо» Мх — «Ростов» (1:1), когда Павел Кукуян после ВАР-проверки и ОФР объявил об изменении первоначального решения, отмене желтой карточки и удалении Касинтуры за серьезное нарушение правил. Это соответствующим образом отражено в документе.