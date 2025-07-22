Источник: «Спартак» намерен увеличить предложение о переходе защитника «Торино» Коко

«Спартак» пытается оформить переход защитника «Торино» Сауля Коко, сообщает Toronews.

По данным источника, туринский клуб отказался продавать 26-летнего игрока сборной Экваториальной Гвинеи за 10 миллионов евро. Теперь красно-белые намерены увеличить предложение.

Коко присоединился к «Торино» летом 2024 года. В сезоне-2024/25 защитник провел 34 матча за туринцев во всех турнирах и забил 2 гола.