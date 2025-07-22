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22 июля 2025, 20:46

Источник: «Динамо» приблизилось к трансферу Зайнутдинова

Игнат Заздравин
Корреспондент
Бактиер Зайнутдинов.
Фото Global Look Press

Московское «Динамо» близко к договоренности с «Бешикташем» о трансфере бывшего защитника ЦСКА Бактиера Зайнутдинова, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, бело-голубые сделали турецкому клубу предложение в размере 3 миллионов евро.

Зайнутдинов перешел в «Бешикташ» летом 2023 года. До этого футболист выступал в РПЛ за ЦСКА и «Ростов».

В прошедшем сезоне защитник провел 12 матчей во всех турнирах и отдал 1 голевую передачу. Он пропустил вторую половину сезона из-за повреждений. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Зайнутдинова в 3 миллиона евро.

Илья Самошников, Эдуард Сперцян, Вендел, Аббосбек Файзуллаев.Кого еще возьмут «Зенит» и «Спартак», будущее Сперцяна и Вендела, ЦСКА продает Файзуллаева. Таблица трансферов РПЛ
Источник: «РБ Спорт»
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Бактиер Зайнутдинов
Футбол
ФК Бешикташ
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 3 0 2 1 2-3 2
14
 Крылья Советов 3 0 2 1 1-3 2
15
 Факел 3 0 1 2 3-5 1
16
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
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14.08 17:00 Оренбург – Локомотив 1 : 1
15.08 14:00 Родина – Акрон - : -
15.08 16:15 ЦСКА – Факел - : -
15.08 18:30 Ростов – Рубин - : -
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат - : -
16.08 14:30 Зенит – Динамо - : -
16.08 17:00 Крылья Советов – Динамо Мх - : -
16.08 19:30 Балтика – Спартак - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Артур Гарибян
Артур Гарибян

Родина

 2
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

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И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

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Эгаш Касинтура
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Ахмат

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Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

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