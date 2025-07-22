Источник: «Динамо» приблизилось к трансферу Зайнутдинова
Московское «Динамо» близко к договоренности с «Бешикташем» о трансфере бывшего защитника ЦСКА Бактиера Зайнутдинова, сообщает «РБ Спорт».
По информации источника, бело-голубые сделали турецкому клубу предложение в размере 3 миллионов евро.
Зайнутдинов перешел в «Бешикташ» летом 2023 года. До этого футболист выступал в РПЛ за ЦСКА и «Ростов».
В прошедшем сезоне защитник провел 12 матчей во всех турнирах и отдал 1 голевую передачу. Он пропустил вторую половину сезона из-за повреждений. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Зайнутдинова в 3 миллиона евро.
Источник: «РБ Спорт»
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