Источник: «Динамо» приблизилось к трансферу Зайнутдинова

Московское «Динамо» близко к договоренности с «Бешикташем» о трансфере бывшего защитника ЦСКА Бактиера Зайнутдинова, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, бело-голубые сделали турецкому клубу предложение в размере 3 миллионов евро.

Зайнутдинов перешел в «Бешикташ» летом 2023 года. До этого футболист выступал в РПЛ за ЦСКА и «Ростов».

В прошедшем сезоне защитник провел 12 матчей во всех турнирах и отдал 1 голевую передачу. Он пропустил вторую половину сезона из-за повреждений. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Зайнутдинова в 3 миллиона евро.