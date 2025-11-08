«Динамо» — «Акрон»: Лончар удвоил преимущество гостей

«Акрон» забил второй гол в матче против московского «Динамо» в 15-м туре РПЛ — 2:0.

На 80-й минуте забил Стефан Лончар.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.