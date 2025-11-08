«Пари НН» — «Рубин»: стартовые составы на матч 15-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы на матч между «Пари НН» и «Рубином» в 15-м туре РПЛ.

Игра пройдет в Нижнем Новгороде. Начало — в 16.30 по московскому времени.

«Пари НН»: Медведев, Крашевский, Карич, Фаринья, Лесовой, Ермаков, Сарфо, Ивлев, Шнапцев, Олусегун, Боселли.

Запасные: Генералов, Лукьянов, Коледин, Пигас, Александров, Калинский, Вешнер Тичич, Грулев, Весино.

«Рубин»: Ставер, Рожков, Тесленко, Лобов, Арройо, Ходжа, Иву, Кузяев, Кабутов, Даку, Шабанхаджай.

Запасные: Ежов, Нигматуллин, Безруков, Йочич, Васильев, Мукба, Иванов, Зотов, Юкич, Апшацев, Чумич, Сиве.