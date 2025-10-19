«Динамо» — «Ахмат»: онлайн-трансляция матча РПЛ начнется в 19.30 мск

«Динамо» и «Ахмат» сыграют в чемпионате России 19 октября

«Динамо» и «Ахмат» встретятся в 12-м туре чемпионата России в воскресенье, 19 октября. Игра пройдет на «ВТБ Арене» в Москве и начнется в 19.30 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 12-й тур.

19 октября 2025, 19:30. ВТБ Арена (Москва)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча динамовцев и грозненцев. Следить за основными событиями игры «Динамо» — «Ахмат» можно также в матч-центре на нашем сайте.

Матч в прямом эфире покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Эфир начнется в 19.25 мск, за 5 минут до стартового свистка.

В 11 турах чемпионата России бело-голубые набрали 15 очков, у грозненцев — также 15 очков.

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