Геркус о Батракове: «Он может стоить 50 миллионов евро»
Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус в интервью «СЭ» поделился мнением о яркой победе команды Михаила Галактионова над ЦСКА (3:0) в 12-м туре РПЛ.
— Феноменальная игра «Локомотива»? — первый вопрос Геркусу.
— Скорее да. Такие игры — настоящее украшение чемпионата. Сказалось индивидуальное мастерство ряда футболистов. Думаю, все получили истинное удовольствие от такого футбола. Кроме болельщиков ЦСКА.
— Но 3:0 — не слишком ли жестокий счет для армейцев?
— Ну что поделать... Все закономерно. Не надо было второй мяч пропускать.
— Гол Воробьева уже «номинируют» на премию Пушкаша.
— Дмитрию, конечно, нужно отдать должное. Но что делала защита ЦСКА? Воробьев в одиночестве бежит за этим мячом. А его вообще никто не преследует! А вспомните, с чего началась атака? Воробьев с партнером накрыли Торопа, тот ошибся. Мяч, кстати, и от рикошета мог в сетку заскочить. Но опять же: армейцы в этом эпизоде в обороне действовали ну слишком пассивно...
— Батраков вас сегодня убедил, что это игрок без потолка?
— Да сейчас, наверное, в этом все убедились. Я-то, правда, чуть раньше об этом сказал (смеется)
— В августе вы заметили, что на европейском рынке он стоит 50 миллионов евро. Не погорячились?
— Нет. Остаюсь при своем мнении. Вы же видите, что он все умеет на поле. Какие голы забивает! В сборной, в дерби. Что ему еще нужно сделать? Забивает больше форвардов. Так что, считаю, что за него вполне могут заплатить и 50. Почему нет?
— Это его последний сезон в РПЛ?
— Будет очень странно, если за ним не придут серьезные европейские клубы. Удивлюсь сильно, если он не уедет. Ну как можно не видеть таких игроков? В его активе уже 10 мячей. В РПЛ. 10, понимаете?
«Локомотив» (26 очков) одержал третью победу подряд и поднялся на первое место в РПЛ. ЦСКА (24) опустился на третью строчку в турнирной таблице.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
|
2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
3
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|6-3
|6
|
4
|Динамо Мх
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|
5
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
6
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
7
|Балтика
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Ростов
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
10
|Кр. Советов
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
11
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
12
|Локомотив
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
13
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Родина
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Акрон
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|- : -
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|- : -
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|- : -
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|- : -
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|- : -
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|- : -
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|2
|П
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|
|
Педро
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0