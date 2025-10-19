Геркус о Батракове: «Он может стоить 50 миллионов евро»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус в интервью «СЭ» поделился мнением о яркой победе команды Михаила Галактионова над ЦСКА (3:0) в 12-м туре РПЛ.

— Феноменальная игра «Локомотива»? — первый вопрос Геркусу.

— Скорее да. Такие игры — настоящее украшение чемпионата. Сказалось индивидуальное мастерство ряда футболистов. Думаю, все получили истинное удовольствие от такого футбола. Кроме болельщиков ЦСКА.

— Но 3:0 — не слишком ли жестокий счет для армейцев?

— Ну что поделать... Все закономерно. Не надо было второй мяч пропускать.

— Гол Воробьева уже «номинируют» на премию Пушкаша.

— Дмитрию, конечно, нужно отдать должное. Но что делала защита ЦСКА? Воробьев в одиночестве бежит за этим мячом. А его вообще никто не преследует! А вспомните, с чего началась атака? Воробьев с партнером накрыли Торопа, тот ошибся. Мяч, кстати, и от рикошета мог в сетку заскочить. Но опять же: армейцы в этом эпизоде в обороне действовали ну слишком пассивно...

— Батраков вас сегодня убедил, что это игрок без потолка?

— Да сейчас, наверное, в этом все убедились. Я-то, правда, чуть раньше об этом сказал (смеется)

— В августе вы заметили, что на европейском рынке он стоит 50 миллионов евро. Не погорячились?

— Нет. Остаюсь при своем мнении. Вы же видите, что он все умеет на поле. Какие голы забивает! В сборной, в дерби. Что ему еще нужно сделать? Забивает больше форвардов. Так что, считаю, что за него вполне могут заплатить и 50. Почему нет?

— Это его последний сезон в РПЛ?

— Будет очень странно, если за ним не придут серьезные европейские клубы. Удивлюсь сильно, если он не уедет. Ну как можно не видеть таких игроков? В его активе уже 10 мячей. В РПЛ. 10, понимаете?

«Локомотив» (26 очков) одержал третью победу подряд и поднялся на первое место в РПЛ. ЦСКА (24) опустился на третью строчку в турнирной таблице.