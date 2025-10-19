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19 октября 2025, 09:00

Геркус о Батракове: «Он может стоить 50 миллионов евро»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус в интервью «СЭ» поделился мнением о яркой победе команды Михаила Галактионова над ЦСКА (3:0) в 12-м туре РПЛ.

— Феноменальная игра «Локомотива»? — первый вопрос Геркусу.

— Скорее да. Такие игры — настоящее украшение чемпионата. Сказалось индивидуальное мастерство ряда футболистов. Думаю, все получили истинное удовольствие от такого футбола. Кроме болельщиков ЦСКА.

— Но 3:0 — не слишком ли жестокий счет для армейцев?

— Ну что поделать... Все закономерно. Не надо было второй мяч пропускать.

— Гол Воробьева уже «номинируют» на премию Пушкаша.

— Дмитрию, конечно, нужно отдать должное. Но что делала защита ЦСКА? Воробьев в одиночестве бежит за этим мячом. А его вообще никто не преследует! А вспомните, с чего началась атака? Воробьев с партнером накрыли Торопа, тот ошибся. Мяч, кстати, и от рикошета мог в сетку заскочить. Но опять же: армейцы в этом эпизоде в обороне действовали ну слишком пассивно...

— Батраков вас сегодня убедил, что это игрок без потолка?

— Да сейчас, наверное, в этом все убедились. Я-то, правда, чуть раньше об этом сказал (смеется)

— В августе вы заметили, что на европейском рынке он стоит 50 миллионов евро. Не погорячились?

— Нет. Остаюсь при своем мнении. Вы же видите, что он все умеет на поле. Какие голы забивает! В сборной, в дерби. Что ему еще нужно сделать? Забивает больше форвардов. Так что, считаю, что за него вполне могут заплатить и 50. Почему нет?

— Это его последний сезон в РПЛ?

— Будет очень странно, если за ним не придут серьезные европейские клубы. Удивлюсь сильно, если он не уедет. Ну как можно не видеть таких игроков? В его активе уже 10 мячей. В РПЛ. 10, понимаете?

Футболисты &laquo;Локомотива&raquo; празднуют гол Дмитрия Воробьева в&nbsp;матче 12-го тура РПЛ с&nbsp;ЦСКА 18&nbsp;октября.«Локо» сделал ставку на русских: не игра, а поэзия! А «Спартак» потратил безумные деньги на легионеров». Мнение Геркуса

«Локомотив» (26 очков) одержал третью победу подряд и поднялся на первое место в РПЛ. ЦСКА (24) опустился на третью строчку в турнирной таблице.

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Алексей Батраков
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Илья Геркус
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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