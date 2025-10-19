Геркус: «Локо» сделал ставку на русских — на первом месте. «Спартак» потратил миллионы на легионеров — и что?»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус в интервью «СЭ» порассуждал о шансах команды Михаила Галактионова на чемпионство в сезоне РПЛ-2025/26.

— «Локо» и чемпионство — это реально? Или опять обоймы не хватит?

— Сложно прогнозировать. Еще даже первый круг не сыграли. Но по тому, как команда Галактионова выглядит в последних турах, она реально может замахнуться на золото. А что будет весной... Слишком большая пауза между частями чемпионата. Поживем-увидим. Поэтому давайте пока порадуемся в моменте. Здесь хочется сейчас сказать даже о другом.

— О чем же?

— Пока концепция клуба работает. Имею в виду ставку на русский костяк. Яркая игра и результат есть. Особенно на фоне безумных инвестиций «Спартака», вложенных в легионеров. И как играют красно-белые? Вот выходят на поле 7-8 дорогущих легионеров. И каков итог?

— 1:1 дома с «Ростовом»

— Ну вот... Значит, мой вопрос правомочен, так? У «Локо» совсем другой вектор развития. Сейчас железнодорожники на первом месте. И игроков раскрыли. А качество футбола какое? Не игра, а поэзия! И это вообще-то против ЦСКА. Армейцы — точно не мальчики для битья. Дисциплинированные ребята, знают, чего хотят на поле. Но сегодня отрезками просто потерялись...

18 октября «Локомотив» разгромил ЦСКА со счетом 3:0. Железнодородники набрали 26 очков и возглавили таблицу РПЛ.