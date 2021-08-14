Диктор «Локомотива» покинул клуб: «Ухожу с высоко поднятой головой»

Диктор Виктор Степанов, который работал на домашних матчах «Локомотива», покинул клуб.

«Уважаемые болельщики! Не думал, что так быстро наступит момент, когда нужно будет прощаться с вами.

Я всегда хотел вернуться на свое место. Счастлив, что мне это удалось. Пусть и ненадолго. И если в прошлый раз я уходил с грустью, чувством несправедливости и обиды, сейчас я делаю это с высоко поднятой головой.

Я имел роскошную возможность сделать так, как правильно, как по совести. И я сделал это 16-го мая. И сделал бы так еще 1000 раз, если бы снова встал перед таким выбором.

Футбол — это про уважение. Я уважаю футбол и верю, что меня в этом спорте уважают в ответ. Это было шикарное приключение. «Локомотив» — мой дом», — написал Степанов в Instagram.

Ранее появилась информация, что диктора «Локомотива» уволили за то, что попрощался с Ведраном Чорлукой по окончании прошлого сезона.

Изначально прощание в чаше стадиона вообще не планировалось. Диктор решил проявить инициативу.