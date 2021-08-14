Диктор «Локомотива» покинул клуб: «Ухожу с высоко поднятой головой»
Диктор Виктор Степанов, который работал на домашних матчах «Локомотива», покинул клуб.
«Уважаемые болельщики! Не думал, что так быстро наступит момент, когда нужно будет прощаться с вами.
Я всегда хотел вернуться на свое место. Счастлив, что мне это удалось. Пусть и ненадолго. И если в прошлый раз я уходил с грустью, чувством несправедливости и обиды, сейчас я делаю это с высоко поднятой головой.
Я имел роскошную возможность сделать так, как правильно, как по совести. И я сделал это 16-го мая. И сделал бы так еще 1000 раз, если бы снова встал перед таким выбором.
Футбол — это про уважение. Я уважаю футбол и верю, что меня в этом спорте уважают в ответ. Это было шикарное приключение. «Локомотив» — мой дом», — написал Степанов в Instagram.
Ранее появилась информация, что диктора «Локомотива» уволили за то, что попрощался с Ведраном Чорлукой по окончании прошлого сезона.
Изначально прощание в чаше стадиона вообще не планировалось. Диктор решил проявить инициативу.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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