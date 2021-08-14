Шварц — о матче с «Ахматом»: «Сегодня мы потерпели болезненное поражение»
Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц ответил на вопросы журналистов после матча четвертого тура чемпионата России против «Ахмата» (1:2).
— Хотел бы поздравить «Ахмат» с победой. В первом тайме до пропущенного гола мы контролировали игру, у нас был большой процент владения мячом. Во второй половине мы создали достаточно много моментов, забили, но, к сожалению, не смогли отыграться. Нам где-то не хватало хладнокровия, где-то последнего паса, где-то точности в завершении атак. Сегодня мы потерпели болезненное поражение, — приводит слова тренера сайт «Динамо».
— Два пропущенных мяча в первом тайме — это несчастный случай или результат системных ошибок?
— В моменте с первым голом у нас было большое расстояние между линиями, что привело к штрафному. В эпизоде со вторым пропущенным мячом мы должны были плотнее играть в собственной штрафной и не давать бить игроку «Ахмата».
— В перерыве вы заменили Сергея Паршивлюка и Николу Моро. Вы были ими недовольны, или это был тактический ход?
— Это были тактические замены. Нам было важно поставить на правый фланг игрока, который бы придал дополнительный импульс атаке, поэтому мы выпустили Варелу. Фомин опустился на позицию опорного полузащитника, а Захарян перешел на позицию «восьмерки», где он должен был находить свободные зоны. Скопинцев играл вингера и должен был за счет дриблинга обыгрывать соперника один в один.
— Был ли в перерыве эмоциональный разговор?
— В перерыве мы провели небольшие корректировки наших тактических построений. Мы обратили внимание на то, как нам нужно было распоряжаться мячом в различных ситуациях. Также сделали упор на то, что не должно быть разрывов между линиями, и футболисты должны более компактно располагаться на поле.
Методология
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Дополнительная информация:
https://fcdynamo.ru/news/sandro-svarc-nam-ne-xvatalo-xladnokroviya-pri-zaversenii-atak
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