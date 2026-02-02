Кто лучший футболист России XXI века? Большой спецпроект «СЭ»

С окончанием 2025 года завершилась первая четверть текущего столетия. Это 25-летие «СЭ» отметил масштабным спецпроектом — мы провели голосование «Лучший футболист России XXI века».

В опросе участвовали 50 человек: журналисты «СЭ», авторы других ведущих спортивных СМИ, а также топовые комментаторы «Матч ТВ» и Okko. Голосующий должен был назвать свою десятку лучших: порядок критериев каждый мог выбирать сам, правда, учитывались выступления футболистов только с 2001 года, поэтому высоких мест от легенд 90-х в рейтинге ждать не стоит.

Кто же стал лучшим? Ответ вы узнаете на этой неделе, а пока читайте на сайте «СЭ» колонки участников опросов, в которых они рассказывают, почему поставили на первое место того или иного футболиста.