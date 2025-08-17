Ди Лучано успешно прошел медосмотр для перехода в ЦСКА

Агент защитника «Банфилда» Рамиро Ди Лучано Франко Грасси сообщил «СЭ», что футболист успешно прошел медицинский осмотр для завершения перехода в ЦСКА.

«Рамиро прошел медосмотр, все хорошо», — сказал Грасси «СЭ».

21-летний Ди Лучано в этом сезоне провел 18 матчей и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,2 миллиона евро.