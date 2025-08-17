«Акрон» — «Оренбург»: хозяева ведут 1:0 после первого тайма
«Акрон» обыгрывает «Оренбург» после первого тайма матча 5-го тура РПЛ — 1:0. Игра проходит в Самаре.
На 39-й минуте гол забил полузащитник тольяттинской команды Стефан Лончар.
«Акрон» с 6 очками занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. У «Оренбурга» 2 очка и 14-я строчка.
Новости